Dünyayı görmek isteyen çok, gidebilen az
Pew Araştırma Merkezi'nin 24 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, uluslararası seyahatin dünya genelinde hâlâ herkes için erişilebilir bir deneyim olmadığını ortaya koydu. Ankete katılan yetişkinlerin %21'i hayatında hiç ülkesi dışına çıkmadığını belirtirken, bu oran Hindistan'da %95'e, Endonezya'da %92'ye ve Nijerya'da %90'a ulaşıyor. Buna karşılık İsveç ve Hollanda'da nüfusun neredeyse tamamı en az bir kez yurt dışına seyahat etmiş durumda. Katılımcıların %81'i fırsat bulması halinde başka ülkeleri ziyaret etmek istediğini söylüyor.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:10 Güncelleme: