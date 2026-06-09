Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Sınırların ötesine geçemeyen milyonlar

        Dünyayı görmek isteyen çok, gidebilen az

        Pew Araştırma Merkezi'nin 24 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, uluslararası seyahatin dünya genelinde hâlâ herkes için erişilebilir bir deneyim olmadığını ortaya koydu. Ankete katılan yetişkinlerin %21'i hayatında hiç ülkesi dışına çıkmadığını belirtirken, bu oran Hindistan'da %95'e, Endonezya'da %92'ye ve Nijerya'da %90'a ulaşıyor. Buna karşılık İsveç ve Hollanda'da nüfusun neredeyse tamamı en az bir kez yurt dışına seyahat etmiş durumda. Katılımcıların %81'i fırsat bulması halinde başka ülkeleri ziyaret etmek istediğini söylüyor.

        Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        #SEYAHAT
        #uluslararası seyahat
        #seyahat özgürlüğü

        BAKMADAN GEÇME

        Refahta Avrupa zirvede ABD geride
        Refahta Avrupa zirvede ABD geride
        Türkiye daha kilolu ve hareketsiz
        Türkiye daha kilolu ve hareketsiz
        Ulusal eğitim istatistikleri
        Ulusal eğitim istatistikleri
        Emekli parasını nereye harcıyor?
        Emekli parasını nereye harcıyor?
        En fazla barınmaya harcadık
        En fazla barınmaya harcadık
        Dünyayı besleyen ülkeler
        Dünyayı besleyen ülkeler
        Aşırı kalabalık evde yaşayan nüfus oranı
        Aşırı kalabalık evde yaşayan nüfus oranı
        En çok biz çalışıyoruz
        En çok biz çalışıyoruz
        Kariyer ve ekonomi anneliği erteliyor
        Kariyer ve ekonomi anneliği erteliyor
        Avrupa’da dram ve bilim kurgu zirvede
        Avrupa’da dram ve bilim kurgu zirvede
        Avrupa’da 15-24 yaş nüfus alarm veriyor
        Avrupa’da 15-24 yaş nüfus alarm veriyor
        Dünyanın çelik merkezi Çin
        Dünyanın çelik merkezi Çin