Çin, küresel çelik üretiminde tek başına zirvede
Küresel çelik üretiminde Çin'in ağırlığı her geçen yıl daha belirgin hale geliyor. 2025 yılında dünya genelinde üretilen 1,85 milyar ton ham çeliğin yaklaşık %52'si tek başına Çin tarafından gerçekleştirildi. İnşaattan otomotive, altyapıdan ağır sanayiye kadar birçok sektörün temel girdisi olan çelikte bu yoğunlaşma, küresel üretim zincirleri ve sanayi rekabeti açısından Çin'in belirleyici rolünü ortaya koyuyor.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:40