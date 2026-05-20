TÜİK’in ilk suç mağduriyeti araştırması yayımlandı
TÜİK'in ilk kez yayımladığı Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması, toplumdaki güvenlik algısına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu. 15 yaş ve üzeri 18 bin 378 kişiyle yapılan araştırmaya göre, vatandaşların %29'u önümüzdeki 12 ay içinde günlük yaşamında suça maruz kalabileceğini düşünüyor. Son bir yılda en sık karşılaşılan mağduriyetler arasında %4,6 ile cinsel olmayan taciz ilk sırada yer alırken, bilişim suçları %3,5 ve tüketici dolandırıcılığı %2,8 ile öne çıktı.
