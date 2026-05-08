IFR raporu: Avrupa otomasyonda dünyaya liderlik ediyor
Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR) Dünya Robotik 2025 raporuna göre, küresel otomasyon yarışında Batı Avrupa öne çıktı. Bölge, 2024 yılında imalat sanayisinde 10 bin çalışan başına düşen 267 robot ile dünya lideri olurken; Kuzey Amerika 204 robot, Asya ise 131 robot ile sıralandı. Veriler, gelişmiş ekonomilerin üretimde verimlilik, maliyet kontrolü ve rekabet gücü için otomasyona daha fazla yatırım yaptığını ortaya koyuyor.
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 16:37