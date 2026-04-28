Makale yazarlığında birinciliği yapay zekaya kaptırdık
Ocak 2020'de, internetteki yazılı içeriğin %97,8'i insanlar tarafından, sadece %2,2'si ise yapay zeka tarafından yazılmıştı. ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra , Kasım 2023'te, yapay zeka tarafından yazılan içerik oranı %39'a yükseldi. Yapay zeka tarafından üretilen makaleler, Kasım 2024'te insan tarafından yazılan makaleleri geride bırakarak web yayıncılığında önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Mayıs 2025 itibarıyla, yapay zeka tarafından yazılan makaleler %51,7'lik bir paya sahipken, insan tarafından yazılan makalelerin payı %48,3 oldu
Giriş: 28 Nisan 2026 - 13:25