Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Yapay zeka yazarlıkta insanı geçti

        Makale yazarlığında birinciliği yapay zekaya kaptırdık

        Ocak 2020'de, internetteki yazılı içeriğin %97,8'i insanlar tarafından, sadece %2,2'si ise yapay zeka tarafından yazılmıştı. ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra , Kasım 2023'te, yapay zeka tarafından yazılan içerik oranı %39'a yükseldi. Yapay zeka tarafından üretilen makaleler, Kasım 2024'te insan tarafından yazılan makaleleri geride bırakarak web yayıncılığında önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Mayıs 2025 itibarıyla, yapay zeka tarafından yazılan makaleler %51,7'lik bir paya sahipken, insan tarafından yazılan makalelerin payı %48,3 oldu

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        #Yapay Zeka
        #ai
        #makale
        #internet
        #chatgpt

        BAKMADAN GEÇME

        Kömürün yarısını Çin yakıyor
        Kömürün yarısını Çin yakıyor
        Yapay zeka şiddet testinde sınıfta kaldı
        Yapay zeka şiddet testinde sınıfta kaldı
        OECD raporuna göre vergi takozu
        OECD raporuna göre vergi takozu
        Eğitimde en cömert ülke kim?
        Eğitimde en cömert ülke kim?
        İklim değişikliği hakkında
        İklim değişikliği hakkında
        Giyilebilir cihaz pazarında kim lider?
        Giyilebilir cihaz pazarında kim lider?
        Kim, ne kadar tasarruf ediyor?
        Kim, ne kadar tasarruf ediyor?
        Nüfusun dörtte biri çocuk
        Nüfusun dörtte biri çocuk
        Mart ayı konut satış rakamları
        Mart ayı konut satış rakamları
        Sosyal koruma yardımlarının payı
        Sosyal koruma yardımlarının payı
        Dünyada sosyal medyaya yaş sınırı artıyor
        Dünyada sosyal medyaya yaş sınırı artıyor
        Pamuk üretiminde lider ülkeler
        Pamuk üretiminde lider ülkeler