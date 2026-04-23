İklim değişikliği için daha fazla mücadele için ne düşünüyoruz?
Araştırma şirketi IPSOS'un iklim değişikliğiyle mücadele hakkında yaptığı son bir araştırmada "Ülkenizin iklim değişikliği için daha fazla mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" diye sorulduğunda yüzde 86 ile Endonezya ilk sırayı alırken, Polonya yüzde 39 ile son sırada yer aldı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 67 oldu. Orta gelirli ülkelerde yaşayanların yüzde 71'i daha fazla adım atılması gerektiğini düşünürken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yüzde 53'te kaldı
23 Nisan 2026