OECD üyesi ve aday ülkelerde sosyal medyada yaş sınırlamalarının durumu
OECD genelinde sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirmeyi değerlendiren ülke sayısı kısa sürede çarpıcı biçimde arttı. 2023 sonunda yalnızca bir ülke bu yönde adım atmayı planlarken, iki yıl içinde sayı 12'ye yükseldi ve en az bir ülkede düzenleme yürürlüğe girdi. Son dört ayda ise bu sayı 25'e çıkarak sadece 16 ayda beş kattan fazla artış kaydetti. Bu hızlı yükseliş, özellikle çocukların çevrim içi güvenliği ve dijital platformların etkilerine yönelik küresel kaygıların giderek güçlendiğini ortaya koyuyor.
15 Nisan 2026