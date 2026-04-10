Küresel orman varlığı alarm veriyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Avrupa'nın %47'si ormanlarla kaplıyken bu oran Asya'da %20, Afrika'da ise %22 seviyesinde kalıyor. Küresel ölçekte ise ormanlar, toplam kara yüzölçümünün yalnızca %31,8'ini oluşturuyor. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından kritik öneme sahip ormanlık alanların hızla azalmasına dikkat çekerek, daha sıkı koruma politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.
10.04.2026 - 13:58