Petrol krizine karşı 400 milyon varillik hamle
İran merkezli gerilimin küresel petrol piyasalarını sarsması ve Orta Doğu'daki tedarik hatlarını tehdit etmesiyle birlikte stratejik rezervler yeniden kritik bir güvenlik aracı olarak öne çıktı; bu kapsamda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve üye ülkeler 11 Mart 2026'da piyasaları dengelemek için acil durum stoklarından rekor düzeyde 400 milyon varil petrol salma kararı alırken, sistem genelinde 1,2 milyar varili aşan kamu rezervleri ve yaklaşık 600 milyon varillik endüstri stoklarıyla güçlü bir tampon oluşturuluyor. IEA verilerine göre Japonya ve Güney Kore net ithalatlarına kıyasla 200 günü aşan rezerv seviyeleriyle öne çıkarken, Avrupa ülkeleri de çoğunlukla 100–200 gün aralığında stok bulunduruyor. ABD ise net ihracatçı konumuna rağmen yaklaşık 415 milyon varillik Stratejik Petrol Rezervi ile küresel ölçekte en büyük acil stok kapasitesini elinde tutmayı sürdürüyor.
Giriş: 26.03.2026 - 11:03 Güncelleme: