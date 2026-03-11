Kuzey Amerika ve Orta Doğu dünya petrolünün yaklaşık yüzde 60'ını üretiyor
ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) tahminlerine göre, 2025 yılında dünya genelinde günlük yaklaşık 106 milyon varil petrol üretimi gerçekleşti. Küresel petrol arzına sadece iki bölge hakim. Kuzey Amerika ve Orta Doğu birlikte dünya petrolünün yaklaşık %60'ını üretiyor ve bu da enerji piyasaları üzerindeki büyük etkilerini ortaya koyuyor. Orta Doğu, 2025 yılında günlük 31 milyon varil petrol üretimiyle dünyanın ikinci büyük petrol üretim bölgesi oldu. Suudi Arabistan, günde 9,6 milyon varil üretimle bölgenin en büyük üreticisi olmaya devam ediyor. İran 2025 yılında günlük 3,1 milyon varil petrol üretti; bu rakam 2007'deki 4 milyon varillik zirve seviyesinin hala altında.
Giriş: 11.03.2026 - 14:17 Güncelleme: