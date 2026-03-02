Canlı
        Haberler Gündem İnfo Grafik Emekliler için en iyi ülke Norveç

        Emeklilikte Zirve Değişmedi: Norveç Yine İlk Sırada

        Natixis Küresel Emeklilik Endeksi 2025 sonuçlarına göre, 44 ülke arasında emekli olmak için en ideal ülke bu yıl da Norveç oldu. Endeks; finansal istikrar, maddi refah, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam kalitesi gibi dört temel kriter üzerinden ülkeleri değerlendiriyor. Güçlü emeklilik sistemi, yüksek yaşam beklentisi ve düşük gelir eşitsizliğiyle öne çıkan Norveç, emekliler için en güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşullarını sunan ülke olarak zirvedeki yerini korudu.

        Giriş: 02.03.2026 - 17:00
        #emeklilik
        #emeklilik endeksi

