        Haberler Gündem İnfo Grafik Küresel iş güvenliği alarm veriyor

        İş Kazalarında Dünya Karnesi Zayıf

        Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) son verilerine göre her yıl yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken, ölümlerin yüzde 89'u meslek hastalıklarından kaynaklanıyor. Kosta Rika, Kolombiya ve Türkiye en yüksek iş kazası oranlarına sahip ülkeler arasında yer alırken; Norveç ve Japonya güçlü güvenlik önlemleri sayesinde en düşük oranları kaydeden ülkeler oldu. ABD ve Fransa ise batı dünyasının en kötü sıralamasına sahip ülkeler arasında yer alıyor

        Giriş: 24.02.2026 - 15:44
        #iş güvenliği
        #iş kazası

