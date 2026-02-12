Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Türkiye, e-Devlet hizmetlerinde Avrupa'nın önünde

        Türkiye, e-Devlet Kapısı ile dijital devlette Avrupa’yı solladı

        Türkiye'nin dijital dönüşümdeki en önemli başarılarından birisi olarak dikkat çeken e-Devlet Kapısı Avrupa genelindeki dijital hizmet kullanımını geride bırakıyor ve nüfus büyüklüğü sayesinde milyonlarca kullanıcıyla Avrupa'nın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. 2025 rakamlarına göre, Türkiye'de 16-74 yaş arası bireylerin yüzde 76,1'i e-devlet hizmetlerini kullanıyor. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ortalaması olan yüzde 71,87'nin üzerinde bir başarıyı işaret ediyor. Ülkelere göre dağılıma bakıldığında düşük nüfuslu kuzey ülkeleri ön planda yer alırken, Türkiye ön sıralarda yer alıyor.

        Giriş: 12.02.2026 - 14:49 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:49
        #e-devlet

        BAKMADAN GEÇME

