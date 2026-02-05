Habertürk
        Bellek fiyatlarında "Hiper Boğa" dönemi

        Bellek fiyatlarında sıçrama bekleniyor

        Bellek piyasası, yapay zeka ve sunucu talebinin etkisiyle "hiper boğa" evresine girdi ve 2018 zirvesini geride bıraktı. Fiyatlar 2025'in son çeyreğinde yüzde 50 artarken, 2026'da da yüzde 40-50'lik sıçramalar bekleniyor. Akıllı telefonlardan sunuculara kadar tüm sektörleri sarsan bu yükseliş, eski teknolojilerin arzını kurutuyor ve üreticilerin maliyetlerini kökten değiştiriyor. DRAM üretimi yüzde 24 artsa da, talep açığı kapanmıyor; fiyatlar 1.000 dolar sınırını aşabilir.

        Giriş: 05.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:51
        #Bellek fiyatları
        #Ram
        #RAM fiyatları

