        İnsansı robot yarışında Çin liderliği ele aldı

        Yatırımcıların insansı robotik teknolojisini giderek daha olgun ve ticari açıdan cazip bir alan olarak görmesi, pazarda hızlı bir büyümeyi beraberinde getiriyor. Piyasa araştırma platformu Tracxn verilerine göre, 2025 yılında insansı robotik girişimlerine yapılan küresel yatırımlar 2,65 milyar dolara ulaştı. Sektörde Çin, insansı robotik alanında uzmanlaşmış 23 girişim şirketiyle lider konumda bulunurken, ABD 22 şirketle hemen arkasından geliyor. Üretim kapasitesinde de öne çıkan Çinli şirketler, 2025'te her biri 5 binin üzerinde robot modeli üreterek dünyadaki diğer ülkeleri açık ara geride bıraktı

        Giriş: 04.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:44
        #İNSANSI ROBOT
        #Humanoid
        #robot

