Dijital tarihimizin en büyük 10 soygunu
21 Şubat 2025'te bir grup Kuzey Koreli hacker, Dubai merkezli kripto para borsası ByBit'ten 1,5 milyar dolar değerinde Ethereum token'ı çalarak bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığını gerçekleştirdi. Bu emsalsiz ihlal, devlet destekli siber suçların giderek artan karmaşıklığını gözler önüne serdi. 2022'de ise bilgisayar korsanları, popüler oyun Axie Infinity ile bağlantılı bir blokzincir platformu olan Ronin Network'e sızarak 540 milyon dolarlık kripto parayı çaldı. Özel anahtarlara erişim sağladıkları ve bu sayede fonları tespit edilmeden çekebildikleri bildirildi. Bu saldırı, merkeziyetsiz altyapılardaki ciddi güvenlik açıklarını ortaya koydu. İşte dijital tarihimizin en büyük 10 soygunu
Giriş: 21.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:10