Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik En büyük 10 Siber Soygun

        Dijital tarihimizin en büyük 10 soygunu

        21 Şubat 2025'te bir grup Kuzey Koreli hacker, Dubai merkezli kripto para borsası ByBit'ten 1,5 milyar dolar değerinde Ethereum token'ı çalarak bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığını gerçekleştirdi. Bu emsalsiz ihlal, devlet destekli siber suçların giderek artan karmaşıklığını gözler önüne serdi. 2022'de ise bilgisayar korsanları, popüler oyun Axie Infinity ile bağlantılı bir blokzincir platformu olan Ronin Network'e sızarak 540 milyon dolarlık kripto parayı çaldı. Özel anahtarlara erişim sağladıkları ve bu sayede fonları tespit edilmeden çekebildikleri bildirildi. Bu saldırı, merkeziyetsiz altyapılardaki ciddi güvenlik açıklarını ortaya koydu. İşte dijital tarihimizin en büyük 10 soygunu

        Giriş: 21.01.2026 - 12:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        #Siber soygun
        #dijital soygun

        BAKMADAN GEÇME

        Dünyanın en değerli markaları
        Dünyanın en değerli markaları
        2025 yılı konut satış istatistikleri
        2025 yılı konut satış istatistikleri
        En büyük 30 ekonomide ortalama yaşam süresi
        En büyük 30 ekonomide ortalama yaşam süresi
        Trafikteki acı bilanço
        Trafikteki acı bilanço
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İran’la ticarette Çin zirvede, Türkiye üçüncü
        İran’la ticarette Çin zirvede, Türkiye üçüncü
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Tarihte ilk kez insanlığın yarısı şehirlerde yaşıyor
        Tarihte ilk kez insanlığın yarısı şehirlerde yaşıyor
        Dünyaya vitamini kim içiriyor?
        Dünyaya vitamini kim içiriyor?
        Ev sahibi olma oranı
        Ev sahibi olma oranı
        2026’dan beklentiler
        2026’dan beklentiler