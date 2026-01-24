Habertürk
        Sosyalleşmeyi en çok Türkler ve İspanyollar seviyor

        Arkadaş canlısıyız

        Araştırma şirketi Statista'nın seçilmiş ülkelerde 60 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği bir ankete göre, başkalarıyla vakit geçirmenin en önemli kişisel hobilerinden biri olduğunu söyleyenlerin oranı Türkiye ve İspanya'da ilk sırada. Buna karşılık ABD ve Hindistan'ın kentsel bölümlerinde bu oran oldukça düşük. Her iki ülkede de katılımcıların yalnızca yaklaşık dörtte biri sosyalleşmeyi başlıca hobisi olarak görüyor. Çin'de ise sosyalleşmeyi bir hobi olarak görenlerin oranı beşte bire kadar geriliyor.

        Giriş: 27.01.2026 - 13:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:02
        #sosyalleşme

