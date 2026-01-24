Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Yapay zekâ gazetecilikte sınıfta kaldı

        Yapay zekâ haberlerde ‘halüsinasyon’ görüyor

        Columbia Üniversitesi Tow Center for Digital Journalism birimi tarafından Mart 2025'te yayınlanan kapsamlı araştırma, ChatGPT Search, Perplexity, Grok-3 gibi sekiz önde gelen yapay zeka tabanlı generatif arama aracının haber içeriklerini doğru atıf yapma konusunda sistematik başarısızlık gösterdiğini ortaya koydu. 20 haber yayıncısından seçilen 200 makaleden alınan alıntılarla gerçekleştirilen 1600 sorguda, araçlar genel olarak yüzde 60'ın üzerinde yanlış veya eksik yanıt verdi. Premium modeller daha yüksek güvenle ama daha fazla hatalı bilgi sunarken, bazı araçlar robots.txt engellerini aşarak bloke edilmiş içeriklere bile erişebildi. Lisans anlaşmaları dahi doğru atıf ve kaynak göstermeyi garanti etmiyor; bu durum haber yayıncılarının trafiğini kesiyor, kullanıcıları yanlış bilgiye maruz bırakıyor ve bilgi ekosisteminde ciddi güven sorunu yaratıyor.

        Giriş: 26.01.2026 - 13:31 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        #Yapay Zeka
        #yapay zeka halüsinasyon

        BAKMADAN GEÇME

        Nedir bu Tik Tok?
        Nedir bu Tik Tok?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        Kim, ne kadar ücretli izin yapıyor?
        Kim, ne kadar ücretli izin yapıyor?
        En büyük 10 Siber Soygun
        En büyük 10 Siber Soygun
        Dünyanın en değerli markaları
        Dünyanın en değerli markaları
        2025 yılı konut satış istatistikleri
        2025 yılı konut satış istatistikleri
        En büyük 30 ekonomide ortalama yaşam süresi
        En büyük 30 ekonomide ortalama yaşam süresi
        Trafikteki acı bilanço
        Trafikteki acı bilanço
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İran’la ticarette Çin zirvede, Türkiye üçüncü
        İran’la ticarette Çin zirvede, Türkiye üçüncü
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke