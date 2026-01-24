Yapay zekâ haberlerde ‘halüsinasyon’ görüyor
Columbia Üniversitesi Tow Center for Digital Journalism birimi tarafından Mart 2025'te yayınlanan kapsamlı araştırma, ChatGPT Search, Perplexity, Grok-3 gibi sekiz önde gelen yapay zeka tabanlı generatif arama aracının haber içeriklerini doğru atıf yapma konusunda sistematik başarısızlık gösterdiğini ortaya koydu. 20 haber yayıncısından seçilen 200 makaleden alınan alıntılarla gerçekleştirilen 1600 sorguda, araçlar genel olarak yüzde 60'ın üzerinde yanlış veya eksik yanıt verdi. Premium modeller daha yüksek güvenle ama daha fazla hatalı bilgi sunarken, bazı araçlar robots.txt engellerini aşarak bloke edilmiş içeriklere bile erişebildi. Lisans anlaşmaları dahi doğru atıf ve kaynak göstermeyi garanti etmiyor; bu durum haber yayıncılarının trafiğini kesiyor, kullanıcıları yanlış bilgiye maruz bırakıyor ve bilgi ekosisteminde ciddi güven sorunu yaratıyor.
Giriş: 26.01.2026 - 13:31 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:31