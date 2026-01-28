Milyarderlerin uykusunu ne kaçırıyor?
2026'da milyarderleri en çok endişelendiren şey ne? UBS Milyarderler Anketi'ne dünyanın farklı bölgelerinden katılan 87 milyardere göre; ticaret gerilimleri, jeopolitik gelişmeler ve politika belirsizliği 2026 yılında endişe duyulması gereken risklerin en başında geliyor. Milyarderlerin %66'sı gümrük vergilerini genel olarak en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. %63'ü büyük jeopolitik çatışmaları önemli bir risk olarak işaret ediyor
