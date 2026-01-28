Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Milyarderler en çok nelerden endişe ediyor?

        Milyarderlerin uykusunu ne kaçırıyor?

        2026'da milyarderleri en çok endişelendiren şey ne? UBS Milyarderler Anketi'ne dünyanın farklı bölgelerinden katılan 87 milyardere göre; ticaret gerilimleri, jeopolitik gelişmeler ve politika belirsizliği 2026 yılında endişe duyulması gereken risklerin en başında geliyor. Milyarderlerin %66'sı gümrük vergilerini genel olarak en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. %63'ü büyük jeopolitik çatışmaları önemli bir risk olarak işaret ediyor

        Giriş: 28.01.2026 - 13:55 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:55
        #milyarder
        #milyarderler
        #milyarderlerin endişeleri

