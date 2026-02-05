Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Ar-Ge yarışında zirve Çin’in

        Küresel Ar-Ge harcamalarında en hızlı büyüyen ülke Çin

        Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre, 2000–2024 döneminde küresel Ar-Ge harcamalarında en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Çin'in araştırma ve geliştirme yatırımları yıllık ortalama %13,1 artarak 2024 yılında 785,9 milyar dolara ulaştı. Böylece Çin, son çeyrek yüzyılda Ar-Ge alanında dünyanın en büyük yükselişini kaydetti. Aynı dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Endonezya gibi gelişmekte olan ekonomiler de Ar-Ge harcamalarını hızla artırarak küresel sıralamada dikkat çeken ülkeler arasına girdi. Öte yandan ABD, 781,7 milyar dolarlık harcama ile mutlak rakamlar açısından dünyanın ikinci en büyük Ar-Ge yatırımcısı olmayı sürdürse de, büyüme hızında 2000 yılından bu yana ancak 69. sırada yer alabildi.

        Giriş: 06.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:37
        #Ar-Ge
        #ar-ge harcamaları

