Küresel Ar-Ge harcamalarında en hızlı büyüyen ülke Çin
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre, 2000–2024 döneminde küresel Ar-Ge harcamalarında en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Çin'in araştırma ve geliştirme yatırımları yıllık ortalama %13,1 artarak 2024 yılında 785,9 milyar dolara ulaştı. Böylece Çin, son çeyrek yüzyılda Ar-Ge alanında dünyanın en büyük yükselişini kaydetti. Aynı dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Endonezya gibi gelişmekte olan ekonomiler de Ar-Ge harcamalarını hızla artırarak küresel sıralamada dikkat çeken ülkeler arasına girdi. Öte yandan ABD, 781,7 milyar dolarlık harcama ile mutlak rakamlar açısından dünyanın ikinci en büyük Ar-Ge yatırımcısı olmayı sürdürse de, büyüme hızında 2000 yılından bu yana ancak 69. sırada yer alabildi.
Giriş: 06.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:37