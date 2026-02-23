Canlı
        En çevreci süt hangisi?

        Bardaktaki Karbon: Hangi Süt Daha Temiz?

        Artan çevresel kaygılar ve vegan beslenme eğilimi, tüketicileri geleneksel süte alternatif olarak soya, yulaf, badem, pirinç ve hindistan cevizi gibi bitkisel bazlı içeceklere yönlendiriyor. Karbon salımı, su kullanımı ve arazi ihtiyacı açısından yapılan karşılaştırmalar ise bitkisel sütlerin genel olarak inek sütüne kıyasla çevreye çok daha düşük yük oluşturduğunu, özellikle soya ve yulaf sütünün en sürdürülebilir seçenekler arasında öne çıktığını gösteriyor.

        23.02.2026 - 16:33
        #SÜT
        #Bitkisel sütler
        #sera gazı emisyonu

