İstatistiklerle kadın
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı "İstatistiklerle Kadın, 2025" bültenini yayımladı. Verilere göre, kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Veriler, yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalan kadınların yüzde 28,2'sinin psikolojik şiddet gördüğünü ortaya koydu. Kadınların en çok şiddete uğradığı kişiler ise yüzde 39,5 ile eş, eski eş ya da birlikte oldukları kişiler oldu
Giriş: 06.03.2026 - 17:11 Güncelleme: