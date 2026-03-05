Hürmüz Boğazı'nda küresel enerji akışı risk altında
Dünya petrol tüketiminin ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor; bu da onu gezegendeki en kritik enerji koridorlarından biri yapıyor. İran ve Umman arasındaki dar su yolu, Basra Körfezi'ni küresel pazarlara bağlıyor ve Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve doğalgaz ihracatı için hayati bir güzergah görevi görüyor. İşte sayılarla Hürmüz Boğazı
