        Haberler Gündem İnfo Grafik Ekran başında ne kadar kalıyoruz?

        Ekran başında en çok vakit geçirenler Güney Afrikalılar

        Aşırı ekran süresi, her yaştan ve milletten bireyi etkiliyor, çünkü anlık dopamin ödül sistemi her beyni cezbedebiliyor. Sosyal medya, video oyunları, televizyon ve internetin cazibesine kapılma riski taşımayan birini bulmak oldukça zor. 2025 yılında, 49 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, 16-64 yaş arası bireylerin günlük ortalama ekran başında geçirdikleri süre incelendiğinde ilk sırayı yaklaşık 10 saat ile Güney Afrika alırken, dünya genelinde ortalama ekran süresi 6 saat 40 dakika oldu

        Giriş: 13.03.2026 - 10:51
        #ekran süresi

