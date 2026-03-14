Nadir element rezervlerinin yarıya yakını Çin topraklarında
Nadir toprak elementleri, elektrikli araçlardan savunma sanayine kadar birçok kritik teknolojinin temel hammaddeleri arasında yer alırken, küresel rezervlerin neredeyse yarısını elinde bulunduran Çin bu alanda açık ara lider konumda bulunuyor. Brezilya ikinci sırada yer alırken, ilk altı ülkenin toplam rezervlerin yaklaşık %80'ini kontrol etmesi kritik minerallerde tedarik güvenliği ve jeopolitik rekabeti giderek daha önemli hale getiriyor.
