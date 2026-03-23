        Haberler Gündem İnfo Grafik Silah ithalatındaki büyük artış

        Dünya silah ithalatında ilk 10 ülke

        Rusya ile süren savaşın etkisiyle Ukrayna, 2021-2025 döneminde küresel silah ithalatının %9,7'sini tek başına gerçekleştirerek dünyanın en büyük silah alıcısı oldu. Hindistan %8,2 ile ikinci sırada yer alırken, Orta Doğu'da Suudi Arabistan (%6,8) ve Katar (%6,4) yüksek talebi sürdürdü. Pakistan, Japonya ve Polonya'nın da öne çıktığı listede, artan jeopolitik gerilimlerin Asya ve Avrupa'da savunma yatırımlarını hızlandırdığı görülüyor. Buna karşın "diğer ülkeler" kategorisinin %49'luk payı, küresel silah talebinin geniş bir coğrafyaya yayıldığını ortaya koyuyor.

        Giriş: 23.03.2026 - 15:43 Güncelleme:
        #silah alımı
        #silah ithalatı
        #Silah ithal eden ülkeler
        #Ukrayna

