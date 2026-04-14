Küresel pamuk üretiminde lider ülkelerin payı
Küresel pamuk üretimi, sınırlı sayıda ülkenin belirleyici olduğu yüksek yoğunlaşmalı bir yapı sergiliyor. Çin, Hindistan ve Brezilya toplam üretimin %60'tan fazlasını karşılayarak piyasaya yön verirken, bu ülkelerin ölçek ekonomisi, verimlilik odaklı tarım politikaları ve artan iç talebi küresel dengeleri şekillendiriyor. ABD önemli bir üretici olarak konumunu korurken, Pakistan ve Avustralya daha sınırlı katkı sağlıyor. Üst grubun dışında kalan ülkelerde ise üretim payları %2'nin altına düşerek küresel tedarik zincirinde belirgin bir kırılganlığa ve coğrafi yoğunlaşmaya işaret ediyor.
Giriş: 14 Nisan 2026 - 14:07