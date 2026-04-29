Arı sayısındaki artış ümit verici
FAO'nun tahminlerine göre, dünya genelinde bal arısı kolonilerinin sayısı 2024 yılında yaklaşık 101,7 milyona ulaşarak 1990'a kıyasla %47 arttı. Küresel üretimde Asya 45,2 milyon koloniyle toplamın neredeyse yarısını oluşturarak lider konumunu korurken, Avrupa'da 2000'li yılların başındaki düşüşün ardından sınırlı bir toparlanma yaşandı ve koloni sayısı 22,5 milyondan 25,4 milyona yükseldi. Aynı dönemde bal üretimi de artarak 2 milyon tona ulaştı. Üretimde Çin 456 bin tonla açık ara ilk sırada yer alırken, Hindistan 146 bin ton ve Türkiye 95 bin 500 tonla öne çıkan diğer ülkeler oldu.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 14:17 Güncelleme: