İş ve aile yaşamı araştırması
Türkiye İstatistik Ofisi (TÜİK) 2025 yılına ait "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" araştırmasını yayımladı. Buna göre; 18-74 yaş nüfus içinde bakım sorumluluğu olanların oranı %43.1 oldu. Bakım sorumluluğu; kişinin aynı hanede veya hane dışında yaşayan ve düzenli olarak ilgilendiği 15 yaşın altındaki çocukları, torunları ile 15 ve daha yukarı yaştaki hasta, engelli çocukları, eşleri veya bakıma muhtaç yakınları kapsamakta. Bakım sorumluluğu olanların işgücüne katılma oranı %60.5 olurken, işsizlik oranı %6.5 oldu
