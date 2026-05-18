İrlanda zirvede: Avrupa’da online nefret tırmanıyor
AB'de dijital nefret söylemi alarm veriyor. 2025 yılında Avrupa Birliği'nde internet kullanıcılarının %42,3'ü, belirli grup veya bireylere yönelik düşmanca ve aşağılayıcı içeriklerle karşılaştığını belirtti. İrlanda (%66,2) listenin zirvesinde yer alırken, Macaristan (%60,9), Finlandiya (%56,7) ve Slovakya (%56,2) da çevrimiçi nefret içeriklerinin en yoğun görüldüğü ülkeler arasında yer aldı. Veriler, sosyal medya ve dijital platformlarda kutuplaşma ile nefret söyleminin AB genelinde giderek büyüyen bir sorun haline geldiğine işaret ediyor.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 15:23 Güncelleme: