        Haberler Gündem İnfo Grafik Elektriğin üçte birini Çin tüketti

        Elektrik tüketiminde yeni rekor: Çin ABD’yi ikiye katladı

        Küresel elektrik talebi 2025 yılında %2,8 artarak 31.779 TWh ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Artan sanayileşme, veri merkezleri, yapay zekâ yatırımları ve elektrifikasyon süreci enerji tüketimini hızlandırırken, Çin tek başına 10.573 TWh'lik talep ile küresel elektrik tüketiminin üçte birini (%33,3) karşılayarak tarihi bir eşiği geçti. Çin'in elektrik talebi, ABD'nin toplam tüketiminin iki katını, Hindistan'ın ise yaklaşık beş katını aşarak küresel enerji dengelerindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 17:05 Güncelleme:
