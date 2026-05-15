Fazla tuz, sessiz sağlık krizini büyütüyor
Dünya genelinde insanlar önerilen miktarın çok üzerinde tuz tüketiyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yetişkinlerin günlük ortalama sodyum alımı 11 grama ulaşırken, bu miktar önerilen seviyenin iki katından fazla. Aşırı sodyum tüketimi; yüksek tansiyon başta olmak üzere kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, mide kanseri ve obezite riskini artırıyor. 2023 yılında yaklaşık 1,7 milyon ölümün aşırı sodyum tüketimiyle bağlantılı olduğu tahmin edilirken, uzmanlar tuz tüketimini azaltmanın sağlık sistemleri açısından en düşük maliyetli ve en yüksek getirili önlemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen seviyenin yaklaşık iki katı olduğunu bildirdi.
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:20