6.8 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,2 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,6, genç kadınlarda yüzde 20,4 olarak tahmin edildi. Yılın ilk çeyreğinde 15-34 yaş grubundaki 6 milyon 789 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:55