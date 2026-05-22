Türkiye’de “Ne Eğitimde Ne İşte” genç oranı AB’nin 2.5 katı
Eurostat verileri, Türkiye'de gençlerin eğitim ve istihdam piyasasındaki kırılganlığının AB ortalamasının oldukça üzerinde seyrettiğini ortaya koydu. 2025 yılında 18-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı AB'de %11,8 olurken Türkiye'de %29,2'ye yükseldi. Aynı yaş grubunda eğitimden erken ayrılanların oranı ise AB'de %9,1 seviyesinde kalırken Türkiye'de %17,9 olarak kaydedildi.
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 13:37