Zirvenin hakimi Singapur!
2001'den bu yana imzalanan 165 dijital ticaret anlaşmasının yarısından fazlası sadece son dört yılda hayata geçti. Veri akışları, e-ticaret, dijital hizmetler ve online ödemeleri düzenleyen bu anlaşmalar, küresel ekonominin geleceğini şekillendiriyor. Singapur 26 dijital ticaret anlaşmasıyla dünya lideri konumuna yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri 21, AB ise 20 anlaşmayla onu takip ediyor. Güney Kore, Avustralya, İngiltere, Şili, Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkeler dijital ticaret kurallarını belirlemek için büyük bir yarış içinde.
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:52