        Haberler Gündem İnfo Grafik Yaşlanan dünyada “Yaşlı işsizliği” alarmı

        Dünyada 55 yaş üstü çalışanlar iş bulmakta zorlanıyor

        Dünya genelinde nüfusun hızla yaşlanması, işgücü piyasalarında yeni kırılganlıkları beraberinde getiriyor. OECD'nin 2024 Yaşlı Çalışanlar Gösterge Panosu verilerine göre, çalışma hayatının son 10 yılında olan 55-64 yaş grubundaki birçok kişi uzun süreli işsizlik riskiyle karşı karşıya. Bu yaş grubunda, bir yıldan fazla işsiz kalanları ifade eden 'uzun süreli işsizlik oranı' Güney Afrika'da %77'ye ulaşırken, İtalya'da %62, İspanya'da %56 ve Fransa'da %44 seviyesinde bulunuyor. Veriler, istihdam oranlarının görece yüksek olduğu ekonomilerde dahi yaşlı çalışanların işgücü piyasasında kalıcı zorluklarla karşılaştığını ortaya koyuyor.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 15:01 Güncelleme:
        #Yaşlı nüfusta işsizlik
        #yaşlı nüfus
        #iş
        #işsizlik

