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        Haberler Gündem İnfo Grafik Refahta Avrupa zirvede ABD geride

        Zenginlik ve refah arasındaki fark

        HelloSafe Refah Endeksi 2026 sonuçları, ekonomik büyüklüğün tek başına yüksek yaşam kalitesi anlamına gelmediğini ortaya koydu. Kişi başına gelir, insani gelişme, gelir dağılımı ve yoksulluk gibi göstergeleri birlikte değerlendiren endekste, Avrupa'nın küçük ancak yüksek yaşam standartlarına sahip ekonomileri zirvede yer alırken, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD 43,39 puanla ancak 17. sırada kendine yer bulabildi. Sonuçlar, refahın yalnızca üretilen zenginlikle değil, bu zenginliğin toplum geneline ne ölçüde yansıdığıyla da şekillendiğini gösteriyor.

        Giriş: 08 Haziran 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        #Refah Endeksi
        #zenginlik

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