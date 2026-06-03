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        Eğitimde tablo: okuryazarlık yaygın, üniversite mezunları artışta

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri verilerine göre, Türkiye'de okuma yazma bilen nüfus oranı %97,9'a ulaştı. Eğitim düzeyindeki yükselişin bir diğer göstergesi olan yükseköğretim mezuniyet oranı ise 25 yaş ve üzeri nüfusta %26,1 olarak kaydedildi. Veriler, temel eğitimde yaygınlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını, yükseköğretime erişimin de giderek arttığını ortaya koyuyor.

        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        #eğitim
        #Eğitim istatistikleri
        #Yükseköğretim
        #okuryazarlık

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