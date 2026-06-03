Eğitimde tablo: okuryazarlık yaygın, üniversite mezunları artışta
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri verilerine göre, Türkiye'de okuma yazma bilen nüfus oranı %97,9'a ulaştı. Eğitim düzeyindeki yükselişin bir diğer göstergesi olan yükseköğretim mezuniyet oranı ise 25 yaş ve üzeri nüfusta %26,1 olarak kaydedildi. Veriler, temel eğitimde yaygınlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını, yükseköğretime erişimin de giderek arttığını ortaya koyuyor.
Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme: