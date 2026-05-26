        Haberler Gündem İnfo Grafik Kariyer ve ekonomi anneliği erteliyor

        Avrupa’da genç nüfus azalırken ilk annelik yaşı artıyor

        Eurostat'ın 2024 verilerine göre Avrupa Birliği'nde kadınların ilk çocuklarını doğurma yaşı ortalama 29,9'a yükseldi. Uzmanlar, Avrupa genelinde ilk doğum yaşının yükselmesini eğitim süresinin uzaması, kadınların iş gücüne daha fazla katılması, ekonomik belirsizlikler, yüksek konut maliyetleri ve kariyer planlamasının aile kurma yaşını ertelemesiyle ilişkilendiriyor. Doğurganlık yaşının yükselmesi, Avrupa'nın yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranı sorununu daha da derinleştiren önemli demografik göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 16:23 Güncelleme:
        #İlk annelik yaşı
        #ANNELİK
        #doğum
        #NÜFUS

