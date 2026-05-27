        Haberler Gündem İnfo Grafik En çok biz çalışıyoruz

        Avrupa’nın en uzun çalışanı Yunanlılar ve Türkler

        Avrupa Birliği'nde haftalık çalışma süreleri son 10 yılda gerilemeye devam etti. Eurostat verilerine göre, 2025 yılında AB'de 20-64 yaş grubundaki tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların asıl işlerindeki fiili haftalık çalışma süresi ortalama 35,9 saate düştü. Bu süre 2015 yılında 36,9 saat seviyesindeydi. AB ülkeleri arasında en uzun çalışma haftası 39,6 saat ile Yunanistan'da kaydedilirken, Bulgaristan ve Polonya'da 38,7 saat, Litvanya'da ise 38,4 saat oldu. Türkiye'de ise TÜİK'in mart ayı verilerine göre ortalama haftalık çalışma süresi 41,7 saat olarak gerçekleşti.

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 15:06 Güncelleme:
        #haftalık çalışma süresi
        #haftalık mesai saati

