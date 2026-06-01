Avrupa’da kalabalık evde yaşayan nüfus
Bir evin kalabalık olup olmadığı sadece kaç kişinin yaşadığıyla değil, oda sayısının hane yapısına uygun olup olmadığıyla da ölçülüyor. Eurostat'ın kullandığı yönteme göre her hanenin sahip olması gereken asgari oda sayısı; çiftlerin, yetişkinlerin ve çocukların yaş ile cinsiyet dağılımına göre hesaplanıyor. Konuttaki oda sayısı bu ihtiyacın altında kaldığında hane, "aşırı kalabalık konut" kategorisinde değerlendiriliyor. Bu gösterge, Avrupa genelinde konut koşullarını ve yaşam standartlarını karşılaştırmak için temel ölçütlerden biri olarak kullanılıyor.
