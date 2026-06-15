Dünyanın uranyum kasası Avustralya
Uranyum, nükleer enerji üretiminin temel hammaddelerinden biri olmaya devam ederken, küresel rezervlerin önemli bölümü sınırlı sayıdaki ülkede bulunuyor. OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) verilerine göre, 2023 itibarıyla ekonomik olarak geri kazanılabilir uranyum kaynaklarında Avustralya açık ara öne çıkıyor. Veriler, kilogram başına 130 dolara kadar maliyetle çıkarılabilen uranyum rezervlerini kapsıyor ve küresel arzın belirli ülkelerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.
Giriş: 15 Haziran 2026 - 16:25 Güncelleme: