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        Ormanlar alarm veriyor: en büyük kayıp Kanada’da

        Dünya, 2025 yılında 25 milyondan fazla hektar orman alanını kaybetti. Küresel orman kaybının yaklaşık dörtte biri tek başına Kanada'da gerçekleşirken, ülke 6,2 milyon hektarlık kayıpla listenin başında yer aldı. Kanada'yı Rusya (3,3 milyon hektar), Brezilya (2,9 milyon hektar), ABD (1,6 milyon hektar) ve Endonezya (1,2 milyon hektar) takip etti. Orman yangınları, ağaç kesimi ve iklim değişikliğinin etkileri, dünyanın karbon yutaklarını ve biyolojik çeşitliliğini tehdit etmeyi sürdürüyor.

        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        #ORMAN
        #orman kaybı
        #Yeşil alan
        #iklim değişikliği

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