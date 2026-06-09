Türkiye’nin enerji karnesi
TÜİK'in 2024 yılı enerji hesaplarına göre Türkiye'de toplam enerji akışı 20 bin 164 petajul olarak gerçekleşti. Enerjinin kullanım alanlarına bakıldığında, ekonomik faaliyetler toplam enerji akışının %51,7'sini oluşturarak en büyük payı alırken, hanehalklarının payı %9,3'te kaldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9'luk oranla ilk sırada yer aldı. Veriler, Türkiye'de enerji talebinin büyük ölçüde üretim ve ekonomik faaliyetler tarafından yönlendirildiğini, petrolün ise enerji tüketimindeki ağırlığını koruduğunu gösteriyor.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:28 Güncelleme: