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        Türkiye’nin enerji karnesi

        TÜİK'in 2024 yılı enerji hesaplarına göre Türkiye'de toplam enerji akışı 20 bin 164 petajul olarak gerçekleşti. Enerjinin kullanım alanlarına bakıldığında, ekonomik faaliyetler toplam enerji akışının %51,7'sini oluşturarak en büyük payı alırken, hanehalklarının payı %9,3'te kaldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9'luk oranla ilk sırada yer aldı. Veriler, Türkiye'de enerji talebinin büyük ölçüde üretim ve ekonomik faaliyetler tarafından yönlendirildiğini, petrolün ise enerji tüketimindeki ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        #enerji
        #enerji üretimi
        #Enerji tüketimi

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