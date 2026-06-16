Merkez bankalarının tercihi yine dolar
Merkez bankalarının döviz rezervleri 2025 yılı sonunda 13,1 trilyon dolara ulaşırken, ABD doları küresel rezerv sistemindeki lider konumunu korudu. Doların toplam rezervler içindeki payı son on yılda gerilese de, 7,46 trilyon dolarlık hacimle küresel rezervlerin %56,8'ini oluşturmaya devam etti. Euro ikinci sıradaki yerini korurken, yuanın payındaki gerileme ve güçlü bir alternatifin ortaya çıkmaması, doların uluslararası finans ve emtia ticaretindeki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösteriyor.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:36 Güncelleme: