Üretim tüketimi aşıyor: enerji fazlasında lider Rusya
Bir ülkenin enerji üretimi ile tüketimi arasındaki fark, ekonomik dayanıklılığı ve jeopolitik etkisini belirleyen temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, enerji üretiminin tüketimini en fazla aştığı ülke Rusya olurken, enerji fazlası veren ülkeler küresel enerji arzında kritik rol oynuyor. Buna karşılık enerji açığı bulunan ülkeler ise dış kaynaklara bağımlılıkları nedeniyle uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarına ve arz risklerine daha açık hale geliyor.
Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme: