FIFA 2026’nın ABD ekonomisine etkisi
FIFA'nın Sosyoekonomik Etki Analizi'ne göre, 2026 Dünya Kupası'nın ABD ekonomisine 17,15 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Turnuva harcamalarının ekonominin farklı sektörlerine yayılmasıyla en büyük payı 2,38 milyar dolarla konaklama ve yiyecek-içecek sektörü alırken, güvenlik ve idari harcamaların etkisiyle kamu yönetimi ve savunma sektörüne de 1,09 milyar dolarlık ekonomik katkı öngörülüyor. Veriler, Dünya Kupası'nın yalnızca spor değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik faaliyet kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 16:24 Güncelleme: