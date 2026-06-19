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        Servetin yeni merkezi: Asya şehirleri

        Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026 verilerine göre, dünyanın milyarder nüfusu belirli küresel finans ve iş merkezlerinde yoğunlaşıyor. New York, milyarder sayısında ilk sıradaki yerini korurken, sıralamada Çin şehirlerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Listede yer alan şehirlerin önemli bir bölümü Asya'da bulunurken, bu tablo bölgenin küresel servet üretimindeki yükselen rolünü ve ekonomik etkisini ortaya koyuyor. Listede Türkiye'den yer alan tek şehir ise 31 milyarderle İstanbul.

        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        #milyarder
        #Milyarder şehirler
        #Asya
        #çin

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