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        Çin’den enerji depolama rekoru

        Çin, yenilenebilir enerji yatırımlarını batarya depolama kapasitesindeki hızlı artışla destekleyerek küresel liderliğini pekiştiriyor. Enerji Enstitüsü verilerine göre ülkenin şebeke ölçekli batarya depolama kapasitesi 2020'de 2,4 gigawatt seviyesindeyken, 2025'te 140 gigawattı aşarak ABD'nin yaklaşık 57 gigawattlık kapasitesini geride bıraktı. Rüzgar ve güneş enerjisindeki büyümeye paralel gelişen depolama altyapısı, şebekenin esnekliğini artırırken Çin'i batarya enerji depolama sistemlerinde dünyanın en büyük pazarı konumuna taşıdı.

        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        #enerji
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        #enerji depolama
        #çin

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