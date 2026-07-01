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        Dünyanın en sıcak yerleri

        Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Haziran 2026 itibarıyla güncellediği verilere göre, ABD'deki Kaliforniya Ölüm Vadisi'nde 1913 yılında ölçülen 56,7 °C ile dünyanın resmi en yüksek hava sıcaklığı rekoru hâlâ kırılamadı. Ancak son yıllarda aşırı sıcak hava dalgalarının etkisiyle birçok ülke ulusal rekorlarını yeniledi. Çin 2023'te 52,2 °C, Fas 50,4 °C, Türkiye ise 2025'te 50,5 °C ile tarihinin en yüksek sıcaklıklarını kaydederken, dünyanın en yüksek 20 ulusal sıcaklık rekorunun dokuzu Orta Doğu ülkelerine ait oldu. Veriler, küresel ölçekte aşırı sıcaklıkların daha sık ve daha şiddetli yaşandığına işaret ediyor.

        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        #En sıcak yerler

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